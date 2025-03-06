Кто покупает такой эксклюзив? Банные венички готовят на экспорт

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

С начала этого года из Удмуртии было экспортировано в 1,5 раза больше веников, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сауна

Эта информация была озвучена пресс-службой Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, пишет udm-info.ru.

Между 1 января и 5 марта текущего года в ближнее и дальнее зарубежье отправлено 5,4 тысячи веников, изготовленных из березы, дуба, пихты и эвкалипта. Основные экспортные направления включают Казахстан, Азербайджан, Израиль и ОАЭ.

Для сравнения, в 2024 году зарубежным покупателям было отгружено почти 50 тысяч банных веников, а в 2023 году — более 31 тысячи изделий.

В Россельхознадзоре также отметили, что проверили отправку очередной партии веников из Удмуртии и подтвердили отсутствие карантинных вредителей в продукции. Владелец получил фитосанитарный сертификат, который разрешает экспорт.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».





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