Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры
Турботаймер в 2025 году — это как будильник на выходных: бесполезная штука
Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?
Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни
Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай
Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу
Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда
Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой
Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC

Кто покупает такой эксклюзив? Банные венички готовят на экспорт

1:12
Экономика

С начала этого года из Удмуртии было экспортировано в 1,5 раза больше веников, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Сауна
Фото: Own work by Nikowsk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сауна

Эта информация была озвучена пресс-службой Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, пишет udm-info.ru.

Между 1 января и 5 марта текущего года в ближнее и дальнее зарубежье отправлено 5,4 тысячи веников, изготовленных из березы, дуба, пихты и эвкалипта. Основные экспортные направления включают Казахстан, Азербайджан, Израиль и ОАЭ.

Для сравнения, в 2024 году зарубежным покупателям было отгружено почти 50 тысяч банных веников, а в 2023 году — более 31 тысячи изделий.

В Россельхознадзоре также отметили, что проверили отправку очередной партии веников из Удмуртии и подтвердили отсутствие карантинных вредителей в продукции. Владелец получил фитосанитарный сертификат, который разрешает экспорт.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска
Военные новости
Штурмовик ВС РФ: ВСУ не сдавались при освобождении Дзержинска Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Аренда — это рынок, а не аукцион: как выбить максимальную скидку у хозяина квартиры
Турботаймер в 2025 году — это как будильник на выходных: бесполезная штука
Не думает, что оправится: что чувствует Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом?
Зеркало врёт, а организм нет: как килограммы крадут годы жизни
Какие растения нельзя сажать вместе? Ошибка, которая губит урожай
Башкирский алхимик: Взрыв самогонного аппарата отправил пару россиян в больницу
Факт, который изменит ваше отношение к паукам навсегда
Пейте и худейте: цельное молоко способно творить чудеса с фигурой
Слишком удобен для соперника: названа причина поражения Асу Алмабаева на турнире UFC
Новый метод борьбы с инсультом: как стволовые клетки помогают мозгу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.