Кто покупает такой эксклюзив? Банные венички готовят на экспорт

С начала этого года из Удмуртии было экспортировано в 1,5 раза больше веников, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Эта информация была озвучена пресс-службой Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю, пишет udm-info.ru.
Между 1 января и 5 марта текущего года в ближнее и дальнее зарубежье отправлено 5,4 тысячи веников, изготовленных из березы, дуба, пихты и эвкалипта. Основные экспортные направления включают Казахстан, Азербайджан, Израиль и ОАЭ.
Для сравнения, в 2024 году зарубежным покупателям было отгружено почти 50 тысяч банных веников, а в 2023 году — более 31 тысячи изделий.
В Россельхознадзоре также отметили, что проверили отправку очередной партии веников из Удмуртии и подтвердили отсутствие карантинных вредителей в продукции. Владелец получил фитосанитарный сертификат, который разрешает экспорт.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны. Понятие происходит от лат. exporto, что в буквальном смысле означает «вывозить из порта».
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