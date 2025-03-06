Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не успела помыть голову? Эта стильная укладка спасёт твой день
Почки скажут спасибо: этот маленький красный фрукт творит чудеса
Ретро, но не старьё: эти винтажные джинсы заставят вас забыть о скинни
Список устройств, на которых WhatsApp прекратит работу: проверьте свой
Ускорьте весну: 9 цветов, которые преобразят ваш сад за считанные недели
Тайный рай Большого Барьерного рифа: острова, о которых знают не все
Смена фокуса? Автопром Германии адаптируется к спросу танков и радиолокационных систем
Мадрид может помешать планам Арсенала: полузащитник Уортон стал главной целью топ-клубов Европы
Вы думали, что тату остается на коже? Реальность намного страшнее

Астрономические суммы в качестве компенсации: горнодобывающая компания судится с Гренландией

1:23
Экономика

Горнодобывающая компания Energy Transition Minerals (ETM) подала в суд на Гренландию после того, как островное правительство решило остановить её планы по разработке месторождения Кванефьельд.

Гренландский ледник
Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Гренландский ледник

В случае проигрыша Гренландии придется выплатить компенсацию, которая в девять раз превышает её годовой бюджет. Месторождение, расположенное в горах над городом Нарсак, содержит редкоземельные минералы и уран, что вызывает беспокойство местных жителей из-за возможного загрязнения питьевой воды и окружающей среды.

Когда компания приобрела участок в 2007 году, местные жители начали опасаться радиоактивных отходов и их воздействия на здоровье и экосистему. В 2021 году в Гренландии прошли выборы, на которых уран стал ключевым вопросом; новое правительство приняло закон о запрете добычи урана. Проект Кванефьельд не является урановым, но его разработка предполагала возможность взаимодействия с радиоактивными материалами, что нарушает закон.

Теперь компания требует компенсацию в размере до 11,5 миллиардов долларов, что значительно превышает бюджет страны, и рассматривает возможность судебного разбирательства для получения прав на разработку месторождения, передает The Guardian.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Экономил на бензине, а теперь разоряешься на проезд – электромобильная реальность
Авто
Экономил на бензине, а теперь разоряешься на проезд – электромобильная реальность Аудио 
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов
Туризм
Чёрный песок вместо золотого: Анапа потеряла 80% туристов Аудио 
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут
Еда и рецепты
Самое простое овсяное печенье без сахара и муки — готовится за 20 минут Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Бросьте это в бачок унитаза, и ваш туалет всегда будет пахнуть свежестью
Последние материалы
Ускорьте весну: 9 цветов, которые преобразят ваш сад за считанные недели
Тайный рай Большого Барьерного рифа: острова, о которых знают не все
Смена фокуса? Автопром Германии адаптируется к спросу танков и радиолокационных систем
Мадрид может помешать планам Арсенала: полузащитник Уортон стал главной целью топ-клубов Европы
Вы думали, что тату остается на коже? Реальность намного страшнее
Собака управляет вами: узнайте, как питомцы заставляют нас подчиняться
Могучий дрон С-70 Охотник. Ускользающий от радаров и атакующий роем
Рассада тянется к свету: что делать, чтобы стебли не вытягивались — раскрыт секрет дачников
Когда авто превращается в металлолом: срок службы ключевых деталей
Как сделать лицо худее без диет: лучшие косметологические процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.