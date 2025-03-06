Астрономические суммы в качестве компенсации: горнодобывающая компания судится с Гренландией

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Горнодобывающая компания Energy Transition Minerals (ETM) подала в суд на Гренландию после того, как островное правительство решило остановить её планы по разработке месторождения Кванефьельд.

Фото: Tasiilaq Glacier Cruise by Christine Zenino, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Гренландский ледник

В случае проигрыша Гренландии придется выплатить компенсацию, которая в девять раз превышает её годовой бюджет. Месторождение, расположенное в горах над городом Нарсак, содержит редкоземельные минералы и уран, что вызывает беспокойство местных жителей из-за возможного загрязнения питьевой воды и окружающей среды.

Когда компания приобрела участок в 2007 году, местные жители начали опасаться радиоактивных отходов и их воздействия на здоровье и экосистему. В 2021 году в Гренландии прошли выборы, на которых уран стал ключевым вопросом; новое правительство приняло закон о запрете добычи урана. Проект Кванефьельд не является урановым, но его разработка предполагала возможность взаимодействия с радиоактивными материалами, что нарушает закон.

Теперь компания требует компенсацию в размере до 11,5 миллиардов долларов, что значительно превышает бюджет страны, и рассматривает возможность судебного разбирательства для получения прав на разработку месторождения, передает The Guardian.

Уточнения

Гренла́ндия (гренл. Kalaallit Nunaat, дат. Grønland) — крупнейший на Земле остров. Расположен на северо-востоке Северной Америки, а потому, с точки зрения физической географии, относится к ней. Политически относится к Европе, поскольку вместе с окружающими меньшими островами образует одноимённую административную автономную единицу, входящую в состав Датского королевства.



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