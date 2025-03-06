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Финансовая амнистия для регионов: сенсационное заявление Кремля

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Экономика

В ходе совещания с членами правительства президент России Владимир Путин затронул вопрос списания долгов субъектам федерации.

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Фото: commons.wikimedia.org by Bestabo Comparateur, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кредит

Глава государства напомнил о договорённости прошлого года, согласно которой регионам планировалось списание до двух третей долгов по бюджетным кредитам, при условии, что не менее 50% высвобожденных средств будет направлено на проекты в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

Министр финансов Антон Силуанов подтвердил, что данное поручение выполнено. Он сообщил, что объём списания долгов составляет более триллиона рублей, и эта мера коснется 79 субъектов России.

Кроме того, Силуанов отметил, что правительство утвердило правила списания, и Министерство финансов активно заключает соглашения с регионами.

Уточнения

Анто́н Ге́рманович Силуа́нов (род. 12 апреля 1963, Москва, СССР) — российский государственный деятель, экономист. Министр финансов Российской Федерации с 2011 года, член Совета безопасности Российской Федерации (с 2011 года).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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