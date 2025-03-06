Топ-5 компаний, которые уничтожают планету: названы лидеры по загрязнению Земли

1:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно докладу Carbon Majors, подготовленному исследовательским центром InfluenceMap, половина всех выбросов углекислого газа в мире приходится на топливо, добываемое 36 крупнейшими энергетическими компаниями.

Фото: panoramio.com by Ilya Makarov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Завод

В 2023 году общий объём выбросов от сжигания нефти, газа и угля, произведённых 169 ведущими добывающими компаниями, составил 33,9 млрд тонн CO2.

Саудовская Saudi Aramco возглавила рейтинг, выпуская 1,66 млрд тонн CO2, что составляет 4,4% всех мировых выбросов. В первую пятерку также вошли индийская Coal India (3,7%), китайская CHN Energy (3,6%), иранская National Iranian Oil Company (2,8%) и китайская Jinneng Group (2,9%).

Российские компании также входят в число крупнейших источников выбросов: "Газпром" на шестом месте (2,3% глобальных выбросов), а "Роснефть" на восьмом (1,9%).

Исследование подчёркивает, что несмотря на международные климатические обязательства, крупнейшие производители ископаемого топлива продолжают увеличивать добычу и выбросы, что усиливает климатический кризис.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней (популяции, сообщества, экосистемы).



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