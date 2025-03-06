Украина хочет занять газовый трон Европы: ДТЭК ведёт тайные переговоры с США

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Генеральный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко сообщил, что компания активно ведёт переговоры с американскими поставщиками природного газа для увеличения экспорта в европейские страны.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Он отметил, что Украина заинтересована в наращивании поставок газа в Европу в рамках более широкой стратегии расширения, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Тимченко подчеркнул, что в 2024 году ДТЭК уже импортировала первую партию сжиженного природного газа (СПГ) из США в газотранспортную систему Европейского Союза. В 2025 году компания планирует продолжить эту практику и надеется объявить о новых сделках в ближайшее время.

По словам Тимченко, настроения инвесторов изменились, что способствует успешным переговорам и росту интереса к таким проектам.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



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