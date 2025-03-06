Замещая импорт, россияне богатеют: вот как выросли зарплаты в 2024 году

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

Средняя заработная плата в России за 2024 год составила 87 952 рубля, согласно данным, опубликованным Росстатом. Этот показатель включает премии, но не учитывает налоги.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

В отчёте также отмечается, что наиболее заметный рост уровня заработных плат наблюдался в регионах, где оплата труда ранее была на 20% ниже среднего российского уровня.

За первые 11 месяцев 2024 года доходы граждан увеличились на 17%, что значительно опережает уровень инфляции, составивший 8,4%, пишет "Царьград".

Причины такого роста включают активное развитие программ замещения импорта, дефицит рабочей силы в некоторых отраслях и меры поддержки внутреннего рынка, которые начали действовать еще с 2021 года.

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.



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