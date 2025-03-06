Почему американский газ становится предпочтительным в Европе

1:41 Your browser does not support the audio element. Экономика

В первые два месяца этого года в греческий терминал Александруполиса было загружено 7,5 миллиона кубометров газа, что на 63% больше, чем в прошлом году.

Фото: photozou.jp by 青空白帆, https://creativecommons.org/licenses/by/2.1/ Танкер с СПГ

При этом 83% загрузок составил американский газ. В первом квартале этого года, включая запланированные поставки на март, ожидается увеличение до 11 миллионов кубометров, что соответствует росту почти на 70%, также с доминированием американского газа. В феврале этого года поставки составили 4 миллиона кубометров, что на 100% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на то, что данные за февраль еще не опубликованы, источники указывают на аналогичные тенденции, как и в январе, с 56,2% импорта в виде сжиженного природного газа (СПГ) против 35% российского газа. В первые два месяца года американский СПГ достиг 49,4% от общего объема, что значительно выше прошлогодних показателей.

Цены на американский газ растут. Существуют опасения, что возобновление поставок российского газа через Nord Stream 2 может оказать влияние на рынок, но текущие события позволяют ожидать продолжения высоких экспортов американского газа в Европу.

Тем не менее, аналитики предупреждают, что ситуация может измениться, и запасы газа в Европе могут упасть на 30-35% к апрелю, что поставит под угрозу выполнение целей по заполнению хранилищ к 1 ноября, пишет energypress.

Уточнения

Подземное хранение газа — технологический процесс закачки, отбора и хранения газа в пластах-коллекторах и выработках-ёмкостях, созданных в каменной соли и в других горных породах.





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