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США и Россия на одной волне? Перезагрузка Nord Stream 2 вызывает тревогу в ЕС

1:53
Экономика

Матиас Варнинг, бывший секретный агент и соратник президента России Владимира Путина, инициировал активацию газопровода Nord Stream 2 с поддержкой американских инвесторов.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Варниг, который ранее управлял проектом от имени "Газпрома", установил контакты с окружением президента США Дональда Трампа через бизнесменов для создания консорциума инвесторов, который мог бы взять на себя трубопровод. Это вызвало обеспокоенность в Евросоюзе, поскольку такое соглашение между США и Россией может угрожать энергетической безопасности Европы.

Nord Stream 2, который соединяет Россию с Германией, не использовался после подрыва в 2022 году. Перезапуск с участием США даст американцам значительное влияние на европейские поставки энергии. Однако для реализации этой идеи потребуется отмена санкций против России и согласие Германии на возобновление экспорта газа.

Согласно документам, руководители "Газпрома" утверждают, что новая администрация Трампа и выборы в Германии в 2025 году могут повлиять на судьбу проекта. Варниг заявил, что не участвует в переговорах с американскими политиками.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг информацию о переговорах по газопроводу. Сложная структура владения Nord Stream 2, где пять европейских компаний финансировали половину затрат, также создает препятствия для реализации проекта.

Трамп ранее критиковал Nord Stream 2, но теперь некоторые его сотрудники рассматривают этот проект как стратегический инструмент для переговоров с Кремлем, что является частью более широкой попытки достичь мирного соглашения по Украине, пишет agenzianova.

Уточнения

Затра́ты (англ  cost) — объём ресурсов (для сравнимости и других целей часто представленных в стоимостной оценке, но экономическая категория "затраты" не исключает и натуральное измерение), использованных в процессе хозяйственной деятельности за определённый временной промежуток.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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