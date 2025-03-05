Будущее АвтоВАЗа без Renault? Куда ведут новые инвестиции

1:10 Your browser does not support the audio element. Экономика

Как известно, Renault (Франция) продала все свои активы в России, включая научно-исследовательское подразделение автомобильной промышленности НАМИ, за символическую сумму в 1 рубль.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Если Renault пожелает вернуться и восстановить свои права на АвтоВАЗе, ей придется заплатить 112,5 миллиарда рублей, заявил генеральный директор компании Максим Соколов.

Соколов также сообщил, что НАМИ инвестировал значительные средства в АвтоВАЗ после ухода Renault, уточнив, что в 2023 году было вложено около 27,5 миллиарда рублей, а в 2024 — почти 40 миллиардов рублей. В этом году планируется вложить еще 45 миллиардов рублей.

Он отметил, что объемы этих инвестиций превышают среднегодовые объемы, когда Renault была акционером в начале 2020-х.

В интервью Business Insider компания заявила, что "не рассматривает никаких изменений в краткосрочной перспективе" относительно возвращения, пишет zougla.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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