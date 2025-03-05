Нефтегазовые доходы России в феврале составили более 771 млрд рублей

2:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года российские нефтегазовые доходы составили 771,3 миллиарда рублей, что меньше, чем в январе (789,1 миллиарда) и декабре 2024 года (790,2 миллиарда), согласно данным Минфина РФ.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Ожидается, что дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в феврале составят 101,2 миллиарда рублей, при базовом уровне доходов в 682,1 миллиарда рублей, что означает превышение реальных доходов над базовым уровнем на 13,5%, сообщают "Известия".

Кроме того, в феврале нефтяные компании получили выплаты из бюджета по механизму топливного демпфера в размере 148,3 миллиарда рублей, что также является снижением по сравнению с 156,4 миллиарда рублей в январе и 139,3 миллиарда в декабре 2024 года. Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета на март 2025 года составляет 57,2 миллиарда рублей.

В январе под ограничения попали компании "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также ряд их топ-менеджеров и более 30 нефтесервисных компаний. Минфин РФ продолжает сохранять свои оценки исполнения федерального бюджета на 2025 год, но отмечает возможность превышения дефицита над планом в 0,5% ВВП при сохранении текущих цен на нефть около $60 за баррель. Замминистра финансов Владимир Колычев отметил, что бюджет закладывает цену на нефть в $70 за баррель, и если цена останется около $60, дефицит может увеличиться.

Уточнения

Дефици́т (лат. deficit «недостаёт», deficio «нищать, беднеть») — недостача; недостаточность чего-либо.





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