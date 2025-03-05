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Неудобные вопросы? Акционеры Tesla требуют от Маска отчёта о проделанной работе

Экономика

Акционеры Tesla поставили генерального директора Илона Маска в неловкое положение — попросили отчитаться о проделанной работе.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Илон Маск

Ситуация усугубилась, поскольку акции Tesla продолжают падать, на шестой торговой сессии подряд снизившись на 1,4% и отставая от технологического индекса Nasdaq. В условиях снижения стоимости акций к Маску обратились с вопросами о его действиях.

Акционер и известный фотограф Джерри Авенаим опубликовал график, показывающий низкую эффективность акций, и спросил Маска: "Пожалуйста, поделитесь пятью вещами, которые вы сделали для акционеров Tesla на этой неделе. Или вы работаете удаленно? Спрашиваю от имени всех нас".

Этот скандал возник после того, как Маск отправил электронное письмо команде DOGE, в котором требовал от госслужащих перечислить пять достижений за прошедшую неделю, чтобы оправдать свою зарплату. Это вызвало негативную реакцию со стороны чиновников, сообщает economictimes.

Уточнения

А́кция (нем  Aktie, от лат. actio — [помимо прочего] право (на что-то), которое может быть отстояно в суде) — эмиссионная ценная бумага, доля владения компанией, закрепляющая права её владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, пропорционально количеству акций, находящихся в собственности у владельца.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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