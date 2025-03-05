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229 новых месторождений золота: Россия увеличила запасы драгметалла

1:11
Экономика

В 2024 году прирост запасов золота в России, с учетом доразведки открытых участков, составил 804,6 тонны.

Слиток золота
Фото: commons.wikimedia.org by Umicore AG & Co. KG, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слиток золота

Также было открыто 229 новых месторождений золота, об этом сообщил министр природных ресурсов Александр Козлов.

Крупнейшее месторождение ("Древний") было обнаружено в Магаданской области, его запасы составляют почти 104 тонны. 

Министерство природных ресурсов отметило, что до 2030 года планируется разработка или увеличение добычи на 13 крупных месторождениях. Работы по освоению Малмыжского месторождения в Хабаровском крае, Култуминского в Забайкалье и Благодатного в Красноярском крае начнутся уже в 2025 году.

Также были подчеркнуты устойчивые тенденции прироста запасов золота в России, который за последние пять лет превышает объемы добычи. За этот период запасы увеличились на 4,56 тысячи тонн, в то время как добыча составила 2,21 тысячи тонн, пишет ТАСС.

Уточнения

Месторожде́ние полезных ископаемых — природное скопление (местоскопление, местонахождение) минерального вещества (полезного ископаемого) на поверхности или в недрах Земли.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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