Кофейный бум: почему цены продолжают расти

За последние 14 месяцев мировые цены на кофе выросли почти в два раза, достигнув рекордных уровней. Несмотря на рост цен, потребление кофе не снижается.
Цены на арабику, самый популярный сорт кофе, выросли на 70% в 2024 году и почти на 20% в текущем году, достигнув более 4,30 долларов за фунт. Робуста также подорожала на 72% и достигла пика в 5847 долларов за тонну.
Starbucks подняла цену на большую чашку кофе на 16% до 3,85 долларов.
Менеджер по продажам Cocapec (Бразилия) сообщил, что запасы кофе находятся на исторически низком уровне, и до нового урожая не останется доступного кофе для продажи. В крупнейшем кофейном кооперативе Cooxupe также наблюдается нехватка запасов, так как фермеры уже продали 90% своего урожая 2024 года.
Общие прогнозы показывают, что осталось всего 8% от урожая, что соответствует данным консалтинговой компании Safras & Mercado о рекордно низком уровне запасов, сообщает Reuters.
Кофе канефора (лат. Coffea canephora) — вид растений из рода Кофе (Coffea) семейства Мареновые. Вид C. canephora включает разновидности Robusta, Conilon, Sankuru, Bukaba, Niaculi, Uganda, Maclaud, Laurentti, Petit, Indénié, Nana, Polusperma, Oka и другие.
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