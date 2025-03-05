Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве

2:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Москвы утвердило ООО "ДМ — Магистральная" в качестве победителя торгов на создание по концессии проекта платной автодороги общего пользования от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Одним из участников компании является "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" (Группа Газпромбанка).

Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 МКАД

Магистраль "Ленинградское шоссе — 3-я Магистральная улица" соединит север города с деловым центром "Москва-Сити" и Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева, пересекая Волоколамское, Ленинградское, Хорошевское шоссе и СЗХ. На текущий момент, это крупнейший дорожный проект в пределах МКАД. Протяженность четырехполосной автомобильной дороги составит 22,5 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2028 года.

Дорогу планируется построить в рамках концессионного соглашения. По предварительным оценкам, капитальные затраты на возведение магистрали составят около 200 млрд рублей. В проекте Банк выступает как участник концессионной компании (через дочернюю компанию "ГПБ-Инфраструктурный холдинг"), а также как организатор финансирования и финансовый консультант.

"Строительство новых дорог — одно из ключевых направлений работы, которую ведет Газпромбанк в рамках стратегии инфраструктурного #МЕГАИГРОКа. Мы уже не впервые работаем по концессии в Московском регионе, в частности, участвовали в создании Мытищинской хорды и ЦКАД, финансируем строительство Лыткаринской платной дороги и автодорогу "Москва — Егорьевск — Тума — Касимов". Проект "Ленинградское шоссе — 3-я Магистральная улица" станет важной составляющей нашего опыта и экспертизы. Данной инициативой Москва продолжает серьезную работу по созданию комфортной городской среды и повышению связанности столичных агломераций", — отметил Первый Вице-Президент Банка Павел Бруссер.

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