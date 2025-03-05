Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт

Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве

2:09
Экономика

Правительство Москвы утвердило ООО "ДМ — Магистральная" в качестве победителя торгов на создание по концессии проекта платной автодороги общего пользования от Ленинградского шоссе до 3-й Магистральной улицы. Одним из участников компании является "ГПБ-Инфраструктурный Холдинг" (Группа Газпромбанка).

МКАД
Фото: stroi.mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
МКАД

Магистраль "Ленинградское шоссе — 3-я Магистральная улица" соединит север города с деловым центром "Москва-Сити" и Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева, пересекая Волоколамское, Ленинградское, Хорошевское шоссе и СЗХ. На текущий момент, это крупнейший дорожный проект в пределах МКАД. Протяженность четырехполосной автомобильной дороги составит 22,5 км. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на июнь 2028 года.

Дорогу планируется построить в рамках концессионного соглашения. По предварительным оценкам, капитальные затраты на возведение магистрали составят около 200 млрд рублей. В проекте Банк выступает как участник концессионной компании (через дочернюю компанию "ГПБ-Инфраструктурный холдинг"), а также как организатор финансирования и финансовый консультант.

"Строительство новых дорог — одно из ключевых направлений работы, которую ведет Газпромбанк в рамках стратегии инфраструктурного #МЕГАИГРОКа. Мы уже не впервые работаем по концессии в Московском регионе, в частности, участвовали в создании Мытищинской хорды и ЦКАД, финансируем строительство Лыткаринской платной дороги и автодорогу "Москва — Егорьевск — Тума — Касимов". Проект "Ленинградское шоссе — 3-я Магистральная улица" станет важной составляющей нашего опыта и экспертизы. Данной инициативой Москва продолжает серьезную работу по созданию комфортной городской среды и повышению связанности столичных агломераций", — отметил Первый Вице-Президент Банка Павел Бруссер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой
Шоу-бизнес
Мама певца Шамана призналась, что не общается с внучкой Варварой Аудио 
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Садоводство, цветоводство
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители Аудио 
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Домашние животные
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца Аудио 
Популярное
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители

Если вы слышите странное тиканье в стенах, а на деревянных поверхностях появились мелкие отверстия и древесная пыль, значит, в доме поселились короеды. Эти вредители могут за несколько месяцев превратить прочное бревно в труху, угрожая целостности всей конструкции.

Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Предупреждение из прошлого: что зашифровали древние строители в пирамидах и мегалитах Игорь Буккер Сводка с фронта: армия РФ двигается на города Харьков и Днепр, Зеленский выдвинул дикие требования Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
5 упражнений, которые сожгут больше калорий, чем вы думаете
Газпромбанк примет участие в строительстве автодороги Ленинградское шоссе – 3-я Магистральная улица в Москве
Плиссированные юбки 2025 года: от летних до зимних вариантов
Как правильно обрезать малину? Один неверный шаг — и урожай под угрозой
Лёгкий рецепт лазаньи с колбасками — запеканка, от которой невозможно оторваться
Хотите сладкую свёклу? Добавьте это удобрение, и вкус удивит вас
15 евро за ночь: власти Каталонии вводят шокирующий налог для туристов
Цветение сакуры, пляжи и красные клены: когда лучше всего ехать в Южную Корею
Автомобильный Ледниковый период: рассказываем, как разморозить дворники за минуту
Зарядка от выхлопа? Гениальная идея, которая может изменить транспорт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.