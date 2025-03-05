Плюшкиным увеличат штрафы за антисанитарию в квартирах

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1:10
Экономика

Планируется увеличить штрафы за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм в жилых и общественных помещениях.

мусор
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
мусор

Для физических лиц сумма штрафа вырастет с 500-1500 рублей до 25 тысяч рублей, а для юридических лиц — с 10-20 тысяч рублей до 500 тысяч рублей за антисанитарные условия. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре отметили, что с 2008 года штрафы за нарушения санитарных норм не пересматривались. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила поддержку данного предложения при подготовке соответствующего проекта заключения для правительства РФ.

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов выразил удовлетворение тем, что Роспотребнадзор поддержал его инициативу.

Он также заявил о намерении продолжить работу над возвращением в законодательство нормы об изъятии жилья в случаях, когда штрафы не будут оказывать должного воздействия.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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