Элитное вино и безалкогольные напитки: эксперты рассказали о предпочтениях потребителей

1:19 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследовательская компания ISWR сообщает, что рынок безалкогольных напитков находится на "переходном этапе роста", и в этом сегменте вино занимает лидирующие позиции.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Французская кухня

Ожидается, что с 2023 по 2027 год совокупный темп роста рынка составит около 12%, что значительно выше, чем 2% для пива и сидра.

Мишель Дукерис, генеральный директор AB InBev, крупнейшей международной пивоваренной компании, в интервью CNBC выразил оптимизм по поводу безалкогольных напитков. По его словам, молодые люди все больше выбирают безалкогольное пиво, при этом общение с друзьями продолжается на позитивной волне, они добираются домой после встреч без всяких "приключений", ибо никому не нужны проблемы на работе или в семье.

Татьяна Фокина, генеральный директор Hedonism Wines (Великобритания), отмечает, что с момента открытия её магазина в 2012 году наблюдается заметное изменение в интересе покупателей к процессу производства и происхождению вина. Люди начали лучше разбираться в том, что они пьют, и предпочитают более сложные и качественные вина вместо простых вариантов.

Уточнения

Сидр (фр. cidre, устаревшее и в просторечье — буза) — слабоалкогольный напиток, получаемый посредством брожения яблочного, реже грушевого или айвового сока с помощью добавления культивированных дрожжей или натуральным способом. Грушевый сидр называется перри.





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