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Доступная красная рыба — миф или реальность для российской семьи? Эксперт поделился мнением

2:12
Экономика

По прогнозам аналитиков, в России ожидается значительный рост аквакультуры лососевых до 2034 года.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Однако прогноз Валентина Балашова, председателя Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна, не так оптимистичен.

В интервью Moneytimes.ru он назвал основную проблему — нехватка подходящих водоемов для разведения лососевых. В России около двух миллионов водоемов и тринадцать морей, но лишь небольшая часть из них годится для этого. Особенно это касается северо-западных регионов, где водоемы уже переполнены действующими хозяйствами, которые работают на пределе своих возможностей.

Балашов также подчеркивает, что для успешного разведения нужно развивать транспортную инфраструктуру и обеспечивать доступ к электроэнергии. Вода и климат играют ключевую роль. Например, Кубань и Ставрополь не подойдут для этой затеи. Установка замкнутого цикла выглядит многообещающе, но требует больших финансовых вложений.

Конкуренция с другими странами, такими как Иран и Китай, тоже нарастает. Балашов предупреждает, что если Россия не сможет справиться с этой конкуренцией, то Китай может нарастить свои объемы поставок до полумиллиона тонн всего за три-четыре года, что будет серьезной угрозой для отечественной аквакультуры.

Кроме того, он обращает внимание на зависимость от импортных кормов и посадочного материала, которые после введения ограничений подорожали, увеличив общие затраты на производство. 

Балашов считает, что красная рыба не является повседневным продуктом, и высокая цена на нее может ограничить её потребление широкой аудиторией. В итоге он призывает не быть слишком оптимистичными и сосредоточиться на поддержке производства базовых продуктов питания, которые важнее для населения.

Таким образом, он настаивает на реалистичном взгляде на будущее аквакультуры лососевых в России. Рост возможен, но для этого нужно учитывать множество факторов.

Уточнения

Аквакультура (от лат. aqua — вода и лат. cultura — возделывание, разведение, выращивание) — разведение и выращивание водных организмов (рыб, ракообразных, моллюсков, водорослей) в естественных и искусственных водоёмах, а также на специально созданных морских плантациях.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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