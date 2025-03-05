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Берлин в ярости: раскрыт хитрый план США по Северному потоку-2

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Экономика

Германия рассматривает возможность принятия мер для предотвращения запуска газопровода "Северный поток-2". Это решение связано с появившимися сообщениями о секретных переговорах между США и Россией по поводу возможной покупки газопровода американскими инвесторами.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Как пишет немецкое издание Bild*, правительственные источники подтверждают, что слухи о подобных переговорах циркулируют уже несколько недель.

В кулуарах говорят, что США могут стать посредником в поставках российского газа в Европу, а сделка по "Северному потоку — 2" вполне реальна.

Теперь немецкое правительство, обеспокоенное потенциальной сделкой, изучает возможные шаги по блокировке возобновления работы трубопровода.

*- на территории России сайт таблоида Bild заблокирован Роскомнадзором с 27 марта 2022 года 

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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