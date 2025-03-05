Аляска станет новым энергетическим центром: Трамп раскрыл детали грандиозного проекта

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп объявил о планах по строительству одного из крупнейших газопроводов в мире, который пройдет по территории Аляски.

Фото: Дональд Трамп by Гейдж Скидмор, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Трамп

По словам главы Белого дома, в проекте примут участие такие страны, как Япония и Южная Корея, выразившие готовность инвестировать значительные средства.

Он подчеркнул, что этот проект обеспечит новые рабочие места для американцев и повысит энергетическую независимость страны.

"Мы нацелены на лидерство в энергетическом секторе. Этот проект станет важным шагом к тому, чтобы США прочно заняли позиции ведущего поставщика энергоресурсов", — добавил Трамп.

Уточнения

Аля́ска (англ. Alaska, американское произношение: [əˈlæskə] ; алеут. Alax̂sxax̂; инуитск. Alaasikaq; алют. Alas'kaaq; тлингит. Anáaski, центр. юпик Alaskaq) — крупнейший по территории штат США; расположен на северо-западе Северной Америки.



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