Тайвань лишается главного козыря: Трамп заставил перенести производство чипов в Америку

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

США перехватывают производство чипов у Тайваня. Дональд Трамп объявил, что крупнейший производитель полупроводников, компания TSMC, вложит 100 миллиардов долларов в американские заводы. Это решение стало возможным благодаря угрозам ввести 25% тарифы на импорт и экономической стратегии Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo by Petty Officer 2nd Class Patrick Kelley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

TSMC уже получала гранты в США, но теперь решила пойти ещё дальше, переместив значительную часть производства. В ближайшие годы заводы появятся в Аризоне, обеспечив страну ключевыми технологиями.

Ставка на чипы не случайна — они необходимы для работы смартфонов, автомобилей и систем искусственного интеллекта. Спрос на полупроводники стремительно растёт, а Тайвань пока остаётся монополистом в этой сфере.

Переход TSMC в США — это не только экономика, но и политика. Борьба за полупроводники становится глобальной гонкой, и Трамп явно намерен сделать Америку лидером этой индустрии.

Уточнения

Кита́йская Респу́блика в международном контексте именует себя либо Кита́йская Респу́блика (Тайва́нь), либо просто Тайва́нь (по названию острова, составляющего бо́льшую часть контролируемой республикой территории) — частично признанное государство в Восточной Азии, ранее имевшее однопартийную систему, широкое дипломатическое признание и контроль над всем Китаем.



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