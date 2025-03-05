Гигантский китайский завод в Словакии! 1,23 млрд евро, тысячи рабочих мест и скандалы

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Словакии разгорается скандал вокруг китайского завода по производству аккумуляторов. Правительство во главе с Робертом Фицо дало "зелёный свет" инвестиции в 1,23 миллиарда евро, но жители региона взбунтовались. Они собрали 17 000 подписей против стройки, опасаясь экологического вреда и наплыва иностранных рабочих.

Фото: freepik by usertrmk, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завод

Завод, который строит китайско-словацкое предприятие Gotion InoBat Batteries, будет выпускать аккумуляторы для 200 000 электромобилей в год, а позже — вдвое больше.

Работу на нём найдут 1300 человек, но значительная часть рабочих мест может достаться китайцам, поскольку власти уже готовят тысячи разрешений на их трудоустройство.

На кону — сотни гектаров плодородных земель, которые придётся изъять из сельскохозяйственного оборота. Более того, проект расколол общество: мэру Надьсурани угрожали за поддержку строительства, а оппозиционные политики требуют его отмены.

Уточнения

Ро́берт Фи́цо (словац. Robert Fico; род. 15 сентября 1964, Топольчани, Чехословакия) — словацкий политический и государственный деятель. Премьер-министр Словакии с 25 октября 2023 года. Ранее занимал этот пост в 2006—2010 и 2012—2018 годах. Основатель и председатель партии «Курс — социальная демократия».



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