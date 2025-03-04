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Российский авторынок на пороге изменений? Эксперт поделился мнением

Экономика

В начале 2025 года российский авторынок показал хорошие результаты по продажам новых автомобилей, превысив прошлогодние показатели.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Об этом сообщил автоэксперт и юрист Дмитрий Славнов в интервью NewsInfo.Ru. Однако он предостерег: март станет решающим месяцем, так как склады дилеров переполнены. Славнов поделился своим мнением о перспективах цен на автомобили и развитии рынка подержанных машин.

Отвечая на вопрос о возможном снижении или росте цен, эксперт подчеркнул, что ключевым фактором является отмена санкций. Если санкции будут сняты, на рынок вернутся европейские автомобили, которые начнут демпинговать, что приведет к снижению цен. В противном случае цены останутся на текущем уровне.

Славнов отметил, что рынок сейчас находится в состоянии стагнации, и резких скачков не следует ожидать. Он также прокомментировал связь между рынком новых и подержанных автомобилей: чем дороже новая машина, тем выше будут цены на подержанные.

По его словам, владельцы автомобилей, купленных несколько лет назад, не захотят продавать их дешевле текущих цен на вторичном рынке. Прогнозируя развитие рынка подержанных автомобилей на ближайший месяц, Славнов заявил, что значительных колебаний не предвидится, и для этого потребуется какое-либо событие, например, снятие санкций.

Эксперт порекомендовал потенциальным покупателям подержанных автомобилей подождать. Если кто-то планирует продать свою машину, сейчас это выгодно, так как цены высокие. Однако для покупки нового автомобиля стоит подождать возможных скидок при отмене санкций.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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