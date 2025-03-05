Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Откройте для себя рецепт сока, который сэкономит ваше время и сэкономит деньги
Ваша собака не тупая – просто вы даёте команды неправильно
Луна скрывает тайну своего рождения — у Земли мог быть двойник
Лучший пляж мира – и он не на Мальдивах
Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова
Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя
Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой
Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков

Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу

1:05
Экономика

Китай и Казахстан запустили новый грузовой маршрут из Китая в Европу в обход России. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Поезд
Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Поезд

Проект реализован в рамках соглашения между КТЖ и китайской компанией China Railway Container Transport Co., Ltd. (CRCT). Первый грузовой состав, загруженный компонентами для телевизоров, уже отправился из Чэнду в польский Лодзь.

Поезд будет следовать через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию, обеспечивая бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами. Ожидаемое время в пути составляет 40 дней. Этот маршрут не только расширяет транспортные возможности региона, но и делает международную логистику более гибкой, быстрой и надежной.

Запуск сервиса подчеркивает стратегическую роль Казахстана как ключевого транзитного хаба и укрепляет его позиции на мировой карте грузоперевозок.

Уточнения

Хаб (англ. hub, дословно — «ступица колеса, центр») — в общем смысле, узел какой-то сети.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Остановка военной помощи Украине. Стоит ли верить словам США
Как приготовить пасту с тыквенным соусом — ресторанный вкус дома
Дело не только в таланте: психолог раскрыл главный секрет бешеной популярности Юры Борисова
Хруст, стук и тишина — что случится, если ремень ГРМ не заменить вовремя
Устали от однообразия? Откройте для себя 7 новых сочетаний с водолазкой
Этот ритуал по утрам сделает кожу упругой и избавит от отёков
Хаби Алонсо не спит спокойно: главная звезда Байера может уйти в Баварию уже этим летом
Какой свет выбрать для дома? Ошибки, которые допускают почти все
Просто, быстро и очень вкусно — макароны по-флотски с пикантным томатным соусом
Франция неожиданно обошла Китай в ядерной гонке: новый рекорд перевернул всё
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.