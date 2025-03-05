Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай и Казахстан запустили новый грузовой маршрут из Китая в Европу в обход России. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

Фото: commons.wikimedia.org by Liberaler Humanist, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Поезд

Проект реализован в рамках соглашения между КТЖ и китайской компанией China Railway Container Transport Co., Ltd. (CRCT). Первый грузовой состав, загруженный компонентами для телевизоров, уже отправился из Чэнду в польский Лодзь.

Поезд будет следовать через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию, обеспечивая бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами. Ожидаемое время в пути составляет 40 дней. Этот маршрут не только расширяет транспортные возможности региона, но и делает международную логистику более гибкой, быстрой и надежной.

Запуск сервиса подчеркивает стратегическую роль Казахстана как ключевого транзитного хаба и укрепляет его позиции на мировой карте грузоперевозок.

Уточнения

Хаб (англ. hub, дословно — «ступица колеса, центр») — в общем смысле, узел какой-то сети.





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