Транзит без России: Казахстан и Китай запустили альтернативный маршрут в Европу

Китай и Казахстан запустили новый грузовой маршрут из Китая в Европу в обход России. Об этом сообщает EADaily со ссылкой на пресс-службу АО "Казахстан темир жолы" (КТЖ).
Проект реализован в рамках соглашения между КТЖ и китайской компанией China Railway Container Transport Co., Ltd. (CRCT). Первый грузовой состав, загруженный компонентами для телевизоров, уже отправился из Чэнду в польский Лодзь.
Поезд будет следовать через Казахстан, Туркменистан, Иран и Турцию, обеспечивая бесперебойную доставку грузов и эффективную связь между странами. Ожидаемое время в пути составляет 40 дней. Этот маршрут не только расширяет транспортные возможности региона, но и делает международную логистику более гибкой, быстрой и надежной.
Запуск сервиса подчеркивает стратегическую роль Казахстана как ключевого транзитного хаба и укрепляет его позиции на мировой карте грузоперевозок.
Хаб (англ. hub, дословно — «ступица колеса, центр») — в общем смысле, узел какой-то сети.
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