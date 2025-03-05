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Завод Audi закрывается — рабочие бастуют

0:41
Экономика

Завод Audi в Брюсселе готовится к закрытию. 

Audi RS6
Фото: commons.wikimedia.org by Alexandre Prévot, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Audi RS6

Однако из-за снижения спроса и высоких эксплуатационных расходов, связанных с техническим обслуживанием, компания столкнулась с проблемами. Чтобы сократить затраты, Audi начала в основном экспортировать свои автомобили класса люкс за границу, в Китай.

Решение о закрытии завода было принято еще прошлой осенью, так как прибыль оказалась слишком низкой, а рабочая сила (около 3000 сотрудников) в Бельгии слишком дорогой. Несмотря на протесты рабочих и попытки профсоюзов договориться с компанией, соглашение достигнуто не было, пишет klubradio.

Уточнения

Бе́льгия  — государство, находящееся на северо-западе Европы. Площадь — 30 528 км², численность населения — 11 584 008 (2022). Столица — Брюссель.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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