Завод Audi закрывается — рабочие бастуют

Завод Audi в Брюсселе готовится к закрытию.
Однако из-за снижения спроса и высоких эксплуатационных расходов, связанных с техническим обслуживанием, компания столкнулась с проблемами. Чтобы сократить затраты, Audi начала в основном экспортировать свои автомобили класса люкс за границу, в Китай.
Решение о закрытии завода было принято еще прошлой осенью, так как прибыль оказалась слишком низкой, а рабочая сила (около 3000 сотрудников) в Бельгии слишком дорогой. Несмотря на протесты рабочих и попытки профсоюзов договориться с компанией, соглашение достигнуто не было, пишет klubradio.
Бе́льгия — государство, находящееся на северо-западе Европы. Площадь — 30 528 км², численность населения — 11 584 008 (2022). Столица — Брюссель.
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Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.