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Нефть важнее экологии: BP сокращает экологические проекты

1:48
Экономика

Британская энергетическая компания BP решила сократить инвестиции в возобновляемую энергетику и сосредоточиться на увеличении добычи нефти и газа. Такое решение вызвано давлением со стороны акционеров, недовольных низкими финансовыми показателями компании.

Нефтяная вышка
Фото: commons.wikimedia.org by ☭Acodered, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Нефтяная вышка

Снижение инвестиций в ВИЭ

Ранее BP планировала сократить добычу нефти и газа на 40% к 2030 году, однако уже в 2023 году снизила эту цель до 25%. Теперь же компания полностью отказывается от данного плана и урезает финансирование "зеленых" проектов более чем наполовину. Об этом пишет болгарское издание Capital.

Финансовый кризис и давление инвесторов

За 2024 год чистая прибыль BP снизилась с 13,8 млрд до 8,9 млрд долларов. Это привело к росту недовольства среди акционеров, требующих увеличения прибыли за счет добычи ископаемого топлива. В результате BP оказалась вынуждена изменить стратегию.

Реакция инвесторов и экологов

Не все акционеры поддержали это решение. Некоторые инвесторы требуют, чтобы BP позволила голосовать за любые изменения стратегии. Экологические организации также осудили отказ от ВИЭ, заявив, что это шаг назад в борьбе с изменением климата.

Будущее BP

Компания уже начала передачу своих ветроэнергетических активов японской Jera и рассматривает возможность привлечения партнеров для своих солнечных проектов. Однако фокус BP теперь снова направлен на добычу нефти и газа.

Уточнения

Возобновля́емая или регенерати́вная, "зелёная", эне́ргия - энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения.

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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