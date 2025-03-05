Нефть важнее экологии: BP сокращает экологические проекты

Британская энергетическая компания BP решила сократить инвестиции в возобновляемую энергетику и сосредоточиться на увеличении добычи нефти и газа. Такое решение вызвано давлением со стороны акционеров, недовольных низкими финансовыми показателями компании.
Ранее BP планировала сократить добычу нефти и газа на 40% к 2030 году, однако уже в 2023 году снизила эту цель до 25%. Теперь же компания полностью отказывается от данного плана и урезает финансирование "зеленых" проектов более чем наполовину. Об этом пишет болгарское издание Capital.
За 2024 год чистая прибыль BP снизилась с 13,8 млрд до 8,9 млрд долларов. Это привело к росту недовольства среди акционеров, требующих увеличения прибыли за счет добычи ископаемого топлива. В результате BP оказалась вынуждена изменить стратегию.
Не все акционеры поддержали это решение. Некоторые инвесторы требуют, чтобы BP позволила голосовать за любые изменения стратегии. Экологические организации также осудили отказ от ВИЭ, заявив, что это шаг назад в борьбе с изменением климата.
Компания уже начала передачу своих ветроэнергетических активов японской Jera и рассматривает возможность привлечения партнеров для своих солнечных проектов. Однако фокус BP теперь снова направлен на добычу нефти и газа.
Возобновля́емая или регенерати́вная, "зелёная", эне́ргия - энергия из энергетических ресурсов, которые являются возобновляемыми или неисчерпаемыми по человеческим масштабам. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов или возобновляемых органических ресурсов и предоставлении для технического применения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.