Повышение пенсии после 80 лет: сколько добавят к выплатам?

Некоторые пенсионеры в России могут претендовать на автоматическое увеличение выплат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие условия позволяют удвоить фиксированную часть страховой пенсии по старости. Об этом пишет Петербург2.
По словам депутата, существует два фактора, при которых размер фиксированной пенсии увеличивается в два раза:
1. Достижение возраста 80 лет
2. Наличие I группы инвалидности
Когда пенсионер достигает 80 лет или получает инвалидность I группы, государство автоматически пересчитывает его пенсионные выплаты. Это значит, что человеку не нужно подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд — перерасчет производится в обязательном порядке.
Фиксированная часть страховой пенсии — это базовый компонент пенсионных выплат, который устанавливается государством. После достижения 80 лет или при наличии инвалидности I группы размер этой выплаты удваивается, что значительно увеличивает общий размер пенсии.
Бессараб подчеркнула, что повышение вступает в силу с месяца, следующего за наступлением одного из этих событий.
Российские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста или имеющие инвалидность I группы, могут рассчитывать на автоматическое удвоение фиксированной части пенсии. Это значительное повышение не требует оформления дополнительных документов и вступает в силу без личного обращения в пенсионные органы.
Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
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