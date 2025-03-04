Повышение пенсии после 80 лет: сколько добавят к выплатам?

Некоторые пенсионеры в России могут претендовать на автоматическое увеличение выплат. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, какие условия позволяют удвоить фиксированную часть страховой пенсии по старости. Об этом пишет Петербург2.

Фото: freepik.com Пенсионеры

Два основания для повышения выплат

По словам депутата, существует два фактора, при которых размер фиксированной пенсии увеличивается в два раза:

1. Достижение возраста 80 лет

2. Наличие I группы инвалидности

Когда пенсионер достигает 80 лет или получает инвалидность I группы, государство автоматически пересчитывает его пенсионные выплаты. Это значит, что человеку не нужно подавать заявления или обращаться в Пенсионный фонд — перерасчет производится в обязательном порядке.

Что изменится в выплатах?

Фиксированная часть страховой пенсии — это базовый компонент пенсионных выплат, который устанавливается государством. После достижения 80 лет или при наличии инвалидности I группы размер этой выплаты удваивается, что значительно увеличивает общий размер пенсии.

Бессараб подчеркнула, что повышение вступает в силу с месяца, следующего за наступлением одного из этих событий.

Что в итоге?

Российские пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста или имеющие инвалидность I группы, могут рассчитывать на автоматическое удвоение фиксированной части пенсии. Это значительное повышение не требует оформления дополнительных документов и вступает в силу без личного обращения в пенсионные органы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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