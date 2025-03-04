Названы ошибки родителей, которые программируют детей на бедность

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

Финансовая грамотность — важный навык, который нужно прививать с детства. Однако, по словам психолога Александры Метальниковой, многие родители совершают ошибки, мешающие детям правильно обращаться с деньгами и формировать здоровые финансовые привычки. Об этом пишет "Подмосковье сегодня".

Фото: Национальный институт рака (NCI) by Билл Брэнсон (фотограф) is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/en:public_domain Взрослые в отпуске играют с детьми

Главные ошибки родителей в финансовом воспитании

1. Страх перед деньгами

Некоторые семьи живут в режиме "от зарплаты до зарплаты" и не умеют планировать бюджет. Дети перенимают эту модель поведения и боятся больших денег, не знают, как их правильно распределять.

2. Отсутствие знаний о семейной истории

Родовые финансовые травмы могут влиять на отношение к деньгам. Если в роду были раскулаченные или репрессированные родственники, их негативный опыт может передаваться через поколения. Если эту проблему не осознать, она может мешать формированию здорового отношения к деньгам.

3. Иллюзия, что деньги решают все проблемы

Некоторые родители учат детей, что за деньги можно купить счастье, безопасность и любовь. Такое отношение приводит к разочарованиям, поскольку финансовый успех — не единственный фактор благополучной жизни.

4. Отказ тратить деньги на важные вещи

Ошибка противоположна предыдущей — некоторые семьи считают, что деньги не стоит тратить на обучение, курсы, развитие. В результате взрослые и дети боятся вкладывать в себя и свое будущее, упуская возможности.

5. Откуп от детей деньгами

Некоторые родители заменяют внимание и воспитание деньгами: дают ребенку телефон, отправляют его в развлекательные центры, задаривают подарками. Это не помогает ребенку научиться правильно распоряжаться финансами и строить здоровые отношения с деньгами.

Что в итоге?

Дети копируют не слова, а поведение родителей. Если родители живут без бюджета, не планируют расходы и считают деньги злом, ребенок перенимает эти установки. Финансовая грамотность — это не только знание цифр, но и правильное отношение к деньгам.

Уточнения

Финансовая грамотность (англ. Financial literacy) — сочетание осведомленности, знаний, навыков, установок и поведения, связанных с финансами и необходимых для принятия разумных финансовых решений, а также достижения личного финансового благополучия; набор компетенций человека, которые образуют основу для разумного принятия финансовых решений. Считается, что развитие финансовой грамотности дает возможность поддерживать и улучшать финансовое благополучие.





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