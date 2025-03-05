Китайский феномен? Как индустрия шёлка удерживает высокие позиции на рынках мира

Шелк — натуральное волокно с богатой историей, насчитывающей тысячи лет, и оно стало символом высокой моды.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Ткани

Шелк был открыт около 2700 года до н.э. в Китае, когда императрица Лейцзу случайно обнаружила его, когда гусеница шелкопряда упала в её чашку с чаем. Она выяснила, что волокно может достигать длины до одного километра, что положило начало шелководству и сделало этот материал важным для китайской экономики и культуры.

Сначала производство шелка было государственной тайной, но вскоре он стал одним из самых ценных товаров на Шелковом пути, который способствовал культурному обмену между Востоком и Западом. В течение веков шелк символизировал богатство и статус, а также способствовал обмену идей и технологий.

Сегодня индустрия шелка продолжает развиваться, и её рыночная стоимость ожидается на уровне 35,21 млрд долларов к 2030 году. Шелк используется не только в моде, но и в других отраслях, таких как производство парашютов и хирургических швов, благодаря своей прочности и биосовместимости.

С учетом растущей актуальности устойчивого развития индустрия исследует новые методы производства шелка, включая использование генетически модифицированных шелкопрядов для создания более устойчивых и экологичных волокон. Эти инновации обещают изменить подход к производству шелка, гарантируя его актуальность и в будущем, передает correiobraziliense.

Уточнения

Фено́ме́н — необычное явление, редкий факт; то, что трудно постичь.





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