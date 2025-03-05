Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как пост влияет на ваш организм: неожиданные результаты исследований
Шепелев заверил, что Жанна Фриске не делала ЭКО
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк

Китайский феномен? Как индустрия шёлка удерживает высокие позиции на рынках мира

Экономика

Шелк — натуральное волокно с богатой историей, насчитывающей тысячи лет, и оно стало символом высокой моды. 

Ткани
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Ткани

Шелк был открыт около 2700 года до н.э. в Китае, когда императрица Лейцзу случайно обнаружила его, когда гусеница шелкопряда упала в её чашку с чаем. Она выяснила, что волокно может достигать длины до одного километра, что положило начало шелководству и сделало этот материал важным для китайской экономики и культуры.

Сначала производство шелка было государственной тайной, но вскоре он стал одним из самых ценных товаров на Шелковом пути, который способствовал культурному обмену между Востоком и Западом. В течение веков шелк символизировал богатство и статус, а также способствовал обмену идей и технологий.

Сегодня индустрия шелка продолжает развиваться, и её рыночная стоимость ожидается на уровне 35,21 млрд долларов к 2030 году. Шелк используется не только в моде, но и в других отраслях, таких как производство парашютов и хирургических швов, благодаря своей прочности и биосовместимости.

С учетом растущей актуальности устойчивого развития индустрия исследует новые методы производства шелка, включая использование генетически модифицированных шелкопрядов для создания более устойчивых и экологичных волокон. Эти инновации обещают изменить подход к производству шелка, гарантируя его актуальность и в будущем, передает correiobraziliense.

 

Уточнения

 Фено́ме́н — необычное явление, редкий факт; то, что трудно постичь.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Садоводство, цветоводство
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке Аудио 
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Экономика и бизнес
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов Аудио 
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Авто
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.