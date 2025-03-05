Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Простой трюк: стиральная машина больше не будет пахнуть плесенью — вот что надо делать
Эти растения — кошмар дачников: 8 культур, с которыми не стоит связываться
Ошибка всех владельцев собак: как правильно корректировать поведение
Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир
Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся
Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона
Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы
Цвета, которые заполнят подиумы весной 2025: ярко-зелёный и масляно-жёлтый
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений

Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось

1:50
Экономика

Европа актвино расходует запасы газа из подземных хранилищ и, по прогнозам "Газпрома", может полностью истощить их уже в январе следующего года.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Это создаст сложности для заполнения хранилищ в летний период и подготовки к зиме. По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 февраля в европейских подземных газовых хранилищах оставалось 39,2 млрд куб. м газа, что составляет 38,5% от общего объема хранения.

Темпы отбора газа в текущем сезоне на 36% выше, чем в прошлом году, и на 22% выше среднем многолетнем уровне. Запасы, накопленные для зимы, были исчерпаны к январю, а к концу февраля было закачано 58 млрд куб. м газа.

"Газпром" указывает, что Европа подходит к началу сезона газа с пустыми хранилищами, и с учетом снижения надежных источников поставок, заполнить их летом будет тяжело. Отбор газа из хранилищ в этом отопительном сезоне может превысить рекорды предыдущих лет, при этом за последние 10 лет период от начала откачки до конца зимы варьировался от 19 до 51 дня.

Кроме того, в Турции зафиксировано рекордное месячное потребление газа, превышающее 8 млрд куб. м. В феврале страна дважды обновила рекорды по суточному потреблению, достигнув 333,7 млн куб. м. Потребление газа в Турции с ноября по февраль также стало рекордным, превысив 30 млн куб. м., сообщает болгарское издание fakti.

Уточнения

Подземное хранение газа — технологический процесс закачки, отбора и хранения газа в пластах-коллекторах и выработках-ёмкостях, созданных в каменной соли и в других горных породах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки
Садоводство, цветоводство
Из-за этих ошибок огурцы не дают урожай — три запретных места для посадки Аудио 
Этот секрет знают единицы: вот что нужно сделать, чтобы виноград плодоносил как бешеный
Плодовые
Этот секрет знают единицы: вот что нужно сделать, чтобы виноград плодоносил как бешеный Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Простой трюк: стиральная машина больше не будет пахнуть плесенью — вот что надо делать
Эти растения — кошмар дачников: 8 культур, с которыми не стоит связываться
Ошибка всех владельцев собак: как правильно корректировать поведение
Скиппинг — кардиотренировка, которая заменит бег и быстро сжигает жир
Космическая рулетка от SpaceX: полетит или взорвётся
Катя Гордон заявила, что девушка могла изнасиловать Александра Гордона
Как справиться с тревогой перед полётом: проверенные способы
Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось
Цвета, которые заполнят подиумы весной 2025: ярко-зелёный и масляно-жёлтый
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.