Где взять газ? Запасы голубого топлива в Европе истощаются быстрее, чем ожидалось

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа актвино расходует запасы газа из подземных хранилищ и, по прогнозам "Газпрома", может полностью истощить их уже в январе следующего года.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Это создаст сложности для заполнения хранилищ в летний период и подготовки к зиме. По данным Gas Infrastructure Europe, на 28 февраля в европейских подземных газовых хранилищах оставалось 39,2 млрд куб. м газа, что составляет 38,5% от общего объема хранения.

Темпы отбора газа в текущем сезоне на 36% выше, чем в прошлом году, и на 22% выше среднем многолетнем уровне. Запасы, накопленные для зимы, были исчерпаны к январю, а к концу февраля было закачано 58 млрд куб. м газа.

"Газпром" указывает, что Европа подходит к началу сезона газа с пустыми хранилищами, и с учетом снижения надежных источников поставок, заполнить их летом будет тяжело. Отбор газа из хранилищ в этом отопительном сезоне может превысить рекорды предыдущих лет, при этом за последние 10 лет период от начала откачки до конца зимы варьировался от 19 до 51 дня.

Кроме того, в Турции зафиксировано рекордное месячное потребление газа, превышающее 8 млрд куб. м. В феврале страна дважды обновила рекорды по суточному потреблению, достигнув 333,7 млн куб. м. Потребление газа в Турции с ноября по февраль также стало рекордным, превысив 30 млн куб. м., сообщает болгарское издание fakti.

Уточнения

Подземное хранение газа — технологический процесс закачки, отбора и хранения газа в пластах-коллекторах и выработках-ёмкостях, созданных в каменной соли и в других горных породах.





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