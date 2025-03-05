Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собака за цену квартиры: сколько стоит содержание элитных пород
Не растут мышцы? Этот уникальный подход избавит вас от такой проблемы
Привлекательность, которая не зависит от внешности: искусство быть харизматичной
Китайский феномен? Как индустрия шёлка удерживает высокие позиции на рынках мира
Как пост влияет на ваш организм: неожиданные результаты исследований
Шепелев заверил, что Жанна Фриске не делала ЭКО
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов

Восточная Германия обсуждает возобновление поставок газа из России

1:54
Экономика

Некоторые отрасли промышленности в восточной Германии начинают обсуждать возможность возвращения к российскому газу.

Газовые трубы
Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Газовые трубы

Германия, крупнейшая экономика Европы, испытывает серьёзные трудности из-за отказа от российского газа, что привело к росту цен на энергоносители и перемещению производства за границу.

Несмотря на то, что компании, такие как BASF, не рассматривают сценарий возобновления поставок, в Восточной Германии, где экономика стагнирует, и существуют исторические связи с Россией, разговоры о возвращении к российскому газу уже начались. Кристиан Гюнтер, управляющий директор химического парка "Лойна", считает, что для восстановления сектора необходимо вернуть дешёвый газ из России.

Если Дональд Трамп успешно выступит в роли посредника, и СВО закончится, это может привести к возобновлению газовых потоков в Европу.  Доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 2022 года, и возможные маршруты поставок могут включать восстановление транзита через Украину или использование части "Северного потока".

Некоторые политики, включая министра экономики Саксонии-Анхальт, начинают пересматривать свои взгляды на российский газ, утверждая, что мирное соглашение может изменить ситуацию. Несмотря на стратегическую важность независимости от российского газа, экономическое давление заставляет некоторых политиков открываться к обсуждению будущих поставок.

Возвращение российского газа могло бы помочь снизить цены на энергоносители в Европе и обеспечить временный мост до увеличения поставок сжиженного природного газа в 2026 году. Однако это зависит от условий мирного соглашения и готовности сторон его соблюдать, сообщает болгарское издание investor.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH4), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Обсудить
Сейчас читают
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье
Наука и техника
Египетские Помпеи: археологи нашли древний город, который исчез в одночасье Аудио 
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад
Авто
Под водой нашли древнее шоссе: кто и зачем проложил этот путь тысячи лет назад Аудио 
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий
Красота и стиль
Раскрыт секрет густых волос: втирайте эту смесь масел на ночь — эффект потрясающий Аудио 
Популярное
Что происходит В Финляндии закрываются магазины IKEA

Магазины IKEA в Финляндии будут закрыты на два дня в связи с забастовкой работников розничной торговли, организованной профсоюзом PAM.

IKEA на замке: В Финляндии магазины IKEA закрываются из-за забастовки
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Приехали весной на дачу — а от неё почти ничего не осталось: виноваты эти вредители
Капуста без дырок: старый деревенский метод, который работает лучше химии
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Основная проблема российских штурмовиков Су-25 на спецоперации Дмитрий Плотников Транспортный коридор Север — Юг стремительно развивается. Подключился Узбекистан с грандиозными планами Любовь Степушова Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Эволюция под радиацией: Ученые обнаружили уникальную структуру ДНК у собак из Чернобыля!
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Взяли китайское, но не зашло: на что пересаживаются россияне
Последние материалы
Лови скидки! Pegasus Airlines продаёт дешёвые билеты
Как мелисса помогает картофелю: 3 причины использовать этот сорняк в огороде
Мой сад превратился в джунгли — 12 растений, которые не оставят вам шансов
Криштиану Роналду пропустит матч Лиги чемпионов Азии из-за угрозы наказания плетью в Иране
Мини-питомец с характером: 3 мифа о хомяках, в которые пора перестать верить
Вернитесь в детство за 15 минут: рецепт тех самых молочных коржиков по 8 копеек
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Забытый король возвращается: легендарный GSX-R может снова покорить улицы
Ваш кот снова вылизывается? Возможно, он не просто моется, а показывает вам что-то важное
Тайна долголетия: напитки, защищающие от старческого слабоумия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.