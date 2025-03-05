Восточная Германия обсуждает возобновление поставок газа из России

1:54 Your browser does not support the audio element. Экономика

Некоторые отрасли промышленности в восточной Германии начинают обсуждать возможность возвращения к российскому газу.

Фото: wikimedia.org by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Газовые трубы

Германия, крупнейшая экономика Европы, испытывает серьёзные трудности из-за отказа от российского газа, что привело к росту цен на энергоносители и перемещению производства за границу.

Несмотря на то, что компании, такие как BASF, не рассматривают сценарий возобновления поставок, в Восточной Германии, где экономика стагнирует, и существуют исторические связи с Россией, разговоры о возвращении к российскому газу уже начались. Кристиан Гюнтер, управляющий директор химического парка "Лойна", считает, что для восстановления сектора необходимо вернуть дешёвый газ из России.

Если Дональд Трамп успешно выступит в роли посредника, и СВО закончится, это может привести к возобновлению газовых потоков в Европу. Доля России на газовом рынке ЕС снизилась с 2022 года, и возможные маршруты поставок могут включать восстановление транзита через Украину или использование части "Северного потока".

Некоторые политики, включая министра экономики Саксонии-Анхальт, начинают пересматривать свои взгляды на российский газ, утверждая, что мирное соглашение может изменить ситуацию. Несмотря на стратегическую важность независимости от российского газа, экономическое давление заставляет некоторых политиков открываться к обсуждению будущих поставок.

Возвращение российского газа могло бы помочь снизить цены на энергоносители в Европе и обеспечить временный мост до увеличения поставок сжиженного природного газа в 2026 году. Однако это зависит от условий мирного соглашения и готовности сторон его соблюдать, сообщает болгарское издание investor.

Уточнения

Сжи́женный приро́дный газ (СПГ или LNG от англ. liquefied natural gas) — природный газ (преимущественно метан, CH 4 ), искусственно сжиженный путём адиабатического совершения работы в турбодетандере, при этом метан охлаждается до -162 °C для удобства хранения или транспортировки.



До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

