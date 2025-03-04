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Солнечные фермы трансформируются в пастбища: в США нашли прибыль в выпасе овец

1:25
Экономика

Семья Рейнсов в прошлом году впервые за четыре поколения не посадила хлопок.

Солнечные батареи
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Lippert, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солнечные батареи

Чед Рейнс решил сдать свои сельскохозяйственные угодья в аренду соседу и вместо этого стал возить овец на солнечные фермы, где они пощипывали траву вокруг панелей. Эти сделки оказались более прибыльными, чем выращивание хлопка, так как цены на него резко снизились.

В условиях растущих долгов и падающих доходов некоторые фермеры, как Рейнс, переходят на разведение овец на территориях, где расположены солнечные электростанции. Это помогает им диверсифицировать доходы в условиях кризиса в сельском хозяйстве. Рейнс сообщил, что если бы он продолжал выращивать хлопок, его убытки составили бы около 200 000 долларов, тогда как благодаря солнечной энергии и продаже мяса ягнят он заработал около 300 000 долларов, передает Reuters.

Однако такие возможности могут быть под угрозой из-за указа президента Дональда Трампа, который прекращает финансирование экологически чистой энергии, что может сказаться на субсидиях в рамках Закона о снижении инфляции. За два года цены на хлопок упали почти на 40% из-за избытка запасов и снижения спроса, что создает дополнительные трудности для фермеров, как отметил эксперт из VLM Commodities.

 

Уточнения

Пастбище (устар. па́жить) — сельскохозяйственное угодье с травянистой растительностью, систематически используемое для выпаса травоядных животных.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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