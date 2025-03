Воры активизировались: в Великобритании работники магазинов борются с кражами

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Кэтрин, менеджер смены в британской Tesco Express, заметила рост воровства в магазинах, который стал более наглым за последние годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Daylen, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Супермаркет

Она рассказала о конкретных случаях краж, когда воры просто брали товары с полок и уходили, а также о насилии и домогательствах, с которыми сталкиваются работники. Согласно исследованию Британского консорциума розничной торговли, количество краж в магазинах увеличилось на 25% в 2023-24 годах, что стало самым высоким показателем с 2003 года.

Сотрудник другого магазина Пол из Пертшира тоже замечает, что кражи стали обычным делом, и это влияет на цены.

Некоторые мелкие воришки, как, например, 45-летний Джордж, объясняют свои действия нехваткой средств на жизнь из-за кризиса. Джордж, который получает пособие, заявил, что после оплаты основных расходов у него остаётся слишком мало денег на продукты, и он был вынужден воровать, чтобы выжить, передаёт The Guardian.

Уточнения

Посо́бие — одна из форм материального обеспечения населения государства, страны (край, регион), населённого пункта или какой то категории их жителей (учащиеся, женщины, безработные и так далее).





Великобрита́ния (от англ. Great Britain), или Соединённое Короле́вство (United Kingdom, сокр. UK), полная официальная форма — Соединённое Короле́вство Великобрита́нии и Се́верной Ирла́ндии (англ. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland) — суверенное государство у северо-западного побережья континентальной Европы, состоящее из Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии. Соединённое Королевство включает в себя остров Великобритания, северо-восточную часть острова Ирландия и множество более мелких Британских островов. Северная Ирландия имеет сухопутную границу с Республикой Ирландия; в остальном, Великобритания окружена Атлантическим океаном, Северным морем, Ла-Маншем, Кельтским морем и Ирландским морем.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.