Торговая война разгорается: Китай вводит контрмеры на американские пошлины

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай объявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины до 15% на некоторые товары из США и ограничит экспорт для 15 американских компаний.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Эти меры являются ответом на новые пошлины, которые США ввели на китайские товары.

Дополнительные пошлины в основном касаются сельскохозяйственной продукции США, включая кукурузу (15%) и соевые бобы (10%). Экспортный контроль затронет компании, такие как Leidos и General Dynamics Land Systems.

Представитель Китая Лу Циньцзянь подчеркнул, что страна не потерпит давления со стороны США. Белый дом подтвердил введение новых пошлин на китайские товары, что увеличивает общую сумму пошлин до 20% за последний месяц.

Министерство торговли Китая заявило, что отвергает новые тарифы США и примет контрмеры, которые могут негативно сказаться на торговых отношениях между странами. Эксперты предупреждают о рисках эскалации торговых войн, а средняя ставка пошлины на китайские товары в США достигнет 33%, что значительно выше предыдущего уровня.

Китай рассматривает возможность введения ответных пошлин на сельскохозяйственную продукцию из США, поскольку она составляет значительную долю экспорта из США в Китай. Анализ показывает, что на экспорт сельскохозяйственной продукции из США в Китай приходится 1,2% от общего объема, что составляло около 22,3 миллиарда долларов в 2023 году, передает CNBC.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



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