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Toyota возвращается? Каким будет путь к восстановлению на российском рынке

Экономика

В последние месяцы российский автомобильный рынок переживает изменения, в том числе возвращение популярных брендов, таких как Toyota.

Toyota Hilux Travo 2025
Фото: Toyota is licensed under public domain
Toyota Hilux Travo 2025

Владимир Моженков, экс-президент Ассоциации "Российские автомобильные дилеры", поделился в интервью MoneyTimes.ru своими прогнозами о будущем Toyota в России. Он считает, что возвращение компании будет зависеть от изменений в международной политике, особенно со стороны США и Европы.

Моженков отметил, что японские производители могут быстрее восстановить свое присутствие, чем европейские компании из-за политических ограничений. Он также подчеркнул, что Toyota имеет сильный имидж и преданных поклонников в России, что поможет ей занять достойную нишу на рынке.

Тем не менее, перед компанией стоит задача восстановления логистических цепочек, что зависит от общего мирового фона и снятия санкций. Моженков также отметил, что конкуренция со стороны китайских автомобилей возрастает, но доступные цены остаются ключевыми для потребителей.

Он предостерег от рисков, связанных с утильсбором, который может негативно сказаться на спросе. В целом, возвращение Toyota в Россию будет зависеть от политической обстановки, конкурентных условий и потребительского спроса. Моженков уверен, что Toyota сможет восстановить свои позиции благодаря своей репутации и поддержке поклонников, но время покажет, насколько успешно это произойдет.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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