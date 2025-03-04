Versace на распродаже? Prada близка к приобретению итальянского бренда

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

Акции Capri Holdings выросли на 9,6% на фоне близости продажи их итальянского бренда Versace компании Prada за 1,5 миллиарда евро (1,6 миллиарда долларов).

Фото: flickr.com by Bert Kaufmann, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Манекены

Prada также увидела рост своих акций на 4,1% в Гонконге. Потенциальная сделка позволит Prada стать более крупным игроком на итальянском рынке и конкурировать с мировыми гигантами, такими как LVMH и Kering. Capri, которая также владеет Michael Kors и Jimmy Choo, пытается восстановить рост после неудачного прогноза доходов и сорванного слияния с Tapestry на сумму 8,5 миллиарда долларов.

Переговоры о продаже Versace продолжаются, и источники сообщают, что сделка может быть завершена в этом месяце, хотя сроки и стоимость могут изменяться. Аналитики отмечают, что сочетание минималистичного стиля Prada и яркой эстетики Versace может создать интересный синергетический эффект, не рискуя потерять идентичность каждого бренда, сообщает The Japan Times.

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