Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коммунальный коллапс: у жены Петросяна накопились долги на сотни тысяч
Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель
7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной
Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии
Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге
Кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку украинских БПЛА — такого еще не было
Носки могут успешно быть стильным акцентом в монохромных образах

Прощай, достойная старость: ошибка, которая лишит вас пенсии

1:03
Экономика

Неофициальное трудоустройство может привести к серьёзным проблемам при выходе на пенсию. Главная опасность — нехватка трудового стажа и пенсионных коэффициентов, необходимых для получения страховой пенсии по старости. В таком случае человеку будет назначена только социальная пенсия, да и то с задержкой на пять лет.

Рубли
Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/
Рубли

Эксперт Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ им. Г. В. Плеханова, объясняет, что многие россияне не задумываются о своём будущем и винят государство за маленькую пенсию, хотя причина может крыться в отсутствии официальных отчислений.

Она привела пример: если зарплата составляет 30 тысяч рублей, но с неё не идут взносы в Социальный фонд, то в будущем пенсия окажется на 300 рублей в месяц меньше.

А если человек работает так 10 лет и более, то потери могут исчисляться сотнями тысяч рублей и годами стажа, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия
Садоводство, цветоводство
Огородники в восторге: простой метод окучивания, который работает как магия Аудио 
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце
Шоу-бизнес
Симоньян опубликовала видео с Тиграном Кеосаяном: у меня разорвётся сердце Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Проблемы мирового автопрома: избыточное производство ведёт к закрытию заводов
Военный аналитик Таран оценил последствия заморозки поставок американского оружия Украине Любовь Степушова США перестали давать оружие Украине. Какие будут доказательства? Дмитрий Плотников Министерство обороны США прекращает финансирование ключевых проектов безопасности: что стоит за этим решением? Игорь Буккер
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Последние материалы
Запах, фурнитура и детали: как выбрать качественную мебель
7 ошибок при уборке пылесосом, которые делают ваш дом ещё грязнее
Народные методы, которые не дадут змеям поселиться на вашем участке
Вопреки заявлениям: США не сворачивают обмен разведданными с Украиной
Какие овощи становятся крепче рядом с чесноком? Природная защита без химии
Новую технологию упрочнения паровых турбин разработали в Петербурге
Кот подпрыгнул: жители Ростовской области рассказали, как пережили ночную атаку украинских БПЛА — такого еще не было
Носки могут успешно быть стильным акцентом в монохромных образах
Постная солянка с грибами — готовится просто, а вкус удивляет!
Как сделать харчо из тушёнки: быстрый рецепт с насыщенным вкусом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.