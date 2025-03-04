Прощай, достойная старость: ошибка, которая лишит вас пенсии

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Неофициальное трудоустройство может привести к серьёзным проблемам при выходе на пенсию. Главная опасность — нехватка трудового стажа и пенсионных коэффициентов, необходимых для получения страховой пенсии по старости. В таком случае человеку будет назначена только социальная пенсия, да и то с задержкой на пять лет.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Эксперт Людмила Иванова-Швец, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ при РЭУ им. Г. В. Плеханова, объясняет, что многие россияне не задумываются о своём будущем и винят государство за маленькую пенсию, хотя причина может крыться в отсутствии официальных отчислений.

Она привела пример: если зарплата составляет 30 тысяч рублей, но с неё не идут взносы в Социальный фонд, то в будущем пенсия окажется на 300 рублей в месяц меньше.

А если человек работает так 10 лет и более, то потери могут исчисляться сотнями тысяч рублей и годами стажа, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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