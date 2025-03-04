Трамп выстрелил в американцев: чем обернутся 25% пошлины на товары из Канады

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Введение президентом США Дональдом Трампом 25-процентных импортных пошлин на канадские товары приведёт к росту цен на продукты, топливо и автомобили в Соединённых Штатах, а также к потере рабочих мест для тысяч американцев.

Фото: commons.wikimedia.org by Дитмар Рабих, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Государственный флаг Канады

Глава канадского правительства Джастин Трюдо подчеркнул, что подобное решение Вашингтона не останется без ответа. В течение ближайших трех недель Оттава введёт аналогичные 25-процентные пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов и сохранит их до отмены американских тарифов.

Кроме того, Канада рассматривает возможность введения дополнительных нетарифных мер, которые также повлияют на экономику США.

Отношения между двумя странами ухудшились после прихода Дональда Трампа к власти. Президент США неоднократно критиковал Канаду за недостаточные военные расходы, а также заявлял о целесообразности её вхождения в состав Соединённых Штатов в качестве 51-го штата.

Позже эту идею поддержал предприниматель Илон Маск, однако Трюдо категорически отверг такую возможность.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.



Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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