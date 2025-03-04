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Что ждет ценники на кофе в 2025 году? Ответ не порадует любителей бодрящего напитка

1:01
Экономика

К концу 2025 года цена на кофе в российских магазинах может вырасти на 30–40%.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Основные причины этого — последствия пандемии, которые усложнили логистику и сократили добычу кофе, а также санкции и параллельный импорт, что снова увеличивает затраты на логистику, пишет Газета.Ru.

Кроме того, рост цен на топливо и контейнерные перевозки, а также затраты на рабочую силу и удобрения в странах-производителях тоже влияют на конечную стоимость.

Неблагоприятные климатические условия, такие как засухи и ураганы в странах, где выращивают кофе (Бразилия, Колумбия, Вьетнам, Эфиопия), также снизили урожай. К тому же, кофе становится всё более популярным в мире, особенно в Китае и Индии, что увеличивает спрос.

В России потребление кофе тоже растет, поэтому, похоже, нам стоит готовиться к новым ценникам на любимый напиток.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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