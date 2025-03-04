Импорт газа на Украине достиг рекорда: всплеск в 12 раз за февраль

1:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года Украина увеличила импорт газа в 12 раз, достигнув рекордного объема в 511,8 миллионов кубометров, что стало самым высоким показателем за последние 1,5 года с сентября 2023 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Это связано с уменьшением добычи газа в стране из-за повреждений инфраструктуры и холодной погоды.

В конце февраля компания "Нафтогаз Украины" сообщила о сложной ситуации, связанной с повреждением производственных мощностей. Глава компании Роман Чумак отметил необходимость импорта газа для поддержания сбалансированности газотранспортной системы и удовлетворения потребностей украинских потребителей. В этом же месяце "Нафтогаз" обратился к Международному валютному фонду за финансированием для закупки газа.

Кроме того, киевские власти приостановили транзит российского газа в начале 2025 года, что увеличило потребность в техническом газе для поддержания давления в трубопроводе. В результате Киев был вынужден закупить топливо по высоким ценам, и с конца января "Нафтогаз" начал активно наращивать объемы импорта, пишет РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.



