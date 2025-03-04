Прирост в среднем на 20% ежегодно: в Приморье едут за экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места

1:46 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Приморский край посетило почти 4 миллиона туристов, среди которых более 510 тысяч иностранцев.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

Несмотря на первоначальные скептические прогнозы, внутренний туризм в регионе активно развивается, демонстрируя ежегодный прирост в среднем на 20%. Благодаря субсидированным авиарейсам увеличилось количество гостей из западных городов, включая детские группы, пишет vl.aif.ru.

Приморское отделение РСТ активно продвигает турпродукты, участвуя в международных выставках. В марте делегация края примет участие в Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве, представляя разнообразные предложения от пляжного туризма до гастрономических экскурсий.

Приморье привлекает западных туристов своей экзотикой и возможностью открыть для себя неизведанные места. Регион известен теплым морем, живописной природой, островами и заповедниками. Владивосток становится отправной точкой для путешествий, но стоимость отдыха может быть высокой, в зависимости от выбранных услуг и уровня отелей.

Ценовая политика в Приморье определяется запросами туристов, выбором отелей и экскурсионными программами. Один из популярных турпакетов на пять дней стоит около 50 тысяч рублей с человека, без учета авиабилетов. В последние годы наблюдается тренд на комбинированные поездки, позволяющие одновременно посетить Приморье и приграничный Китай, что создает возможность для насыщенного событиями отдыха.

Уточнения

Примо́рье — физико-географический район в составе Дальнего Востока России, охватывающий заамурскую часть Хабаровского края и Приморский край Российской Федерации.



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