Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", предложил новую систему расчета пенсий, основанную на трех основных факторах: трудовом стаже, условиях работы и уровне заработной платы.

Фото: Wikipedia by sylviebliss, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Счастливые бабушка и дедушка с внуками

Он озвучил свои предложения в пресс-службе партии, сообщает ТАСС. Миронов выступает за прямое финансирование пенсионных выплат из государственного бюджета, избавив пенсионеров от посредничества Социального фонда. Он считает, что такой подход обеспечит большую прозрачность и справедливость в пенсионном обеспечении.

Политик отметил, что размер социальных пенсий (8824 рубля после апрельской индексации) не соответствует прожиточному минимуму пенсионера, который почти вдвое выше. Он также выразил беспокойство по поводу увеличения числа отказов в назначении страховых пенсий, связывая это с недостатками учета трудового стажа.

По данным Росстата, за последние 10 лет число страховых пенсионеров сократилось на 400 тысяч, в то время как количество получателей социальных пенсий возросло. Миронов подчеркнул, что это не всегда связано с низким трудовым стажем.

Кроме того, он раскритиковал текущую практику, по которой трудолюбивые граждане могут остаться без достойной пенсии из-за потери трудового стажа в Социальном фонде, в то время как менее трудолюбивые могут докупать недостающие баллы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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