Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сырные палочки за 5 минут — идеальный рецепт для вечеринки с друзьями, без лишних хлопот
Купили квартиру в новостройке? Забудьте про выгодную перепродажу
Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы
Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева
Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью
Кот-вампир с летучими ушами: интернет влюбился в этого пушистика
Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским
Ваше сердце сигнализирует: неочевидные симптомы закупорки артерий
В 10 раз лучше, чем в Италии: чем "Маленькая Венеция" во Франции привлекает туристов

Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям

1:30
Экономика

Сергей Миронов, лидер партии "Справедливая Россия — За правду", предложил новую систему расчета пенсий, основанную на трех основных факторах: трудовом стаже, условиях работы и уровне заработной платы.

Счастливые бабушка и дедушка с внуками
Фото: Wikipedia by sylviebliss, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Счастливые бабушка и дедушка с внуками

Он озвучил свои предложения в пресс-службе партии, сообщает ТАСС. Миронов выступает за прямое финансирование пенсионных выплат из государственного бюджета, избавив пенсионеров от посредничества Социального фонда. Он считает, что такой подход обеспечит большую прозрачность и справедливость в пенсионном обеспечении.

Политик отметил, что размер социальных пенсий (8824 рубля после апрельской индексации) не соответствует прожиточному минимуму пенсионера, который почти вдвое выше. Он также выразил беспокойство по поводу увеличения числа отказов в назначении страховых пенсий, связывая это с недостатками учета трудового стажа.

По данным Росстата, за последние 10 лет число страховых пенсионеров сократилось на 400 тысяч, в то время как количество получателей социальных пенсий возросло. Миронов подчеркнул, что это не всегда связано с низким трудовым стажем.

Кроме того, он раскритиковал текущую практику, по которой трудолюбивые граждане могут остаться без достойной пенсии из-за потери трудового стажа в Социальном фонде, в то время как менее трудолюбивые могут докупать недостающие баллы.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Садоводство, цветоводство
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней Аудио 
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились
Экономика и бизнес
Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились Аудио 
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности
Красота и стиль
Корейская косметика больше не доминирует на рынке: причины падения популярности Аудио 
Популярное
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов

Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.

Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Одежда, которая мгновенно делает женщину более привлекательной в глазах мужчин
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Посеешь в марте — соберёшь в августе: как не промахнуться со сроками
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Вторая нефть: мёд стал самым перспективным российским продуктом для экспорта
Розы почернели после зимы? Узнайте, как спасти любимые цветы
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Здесь идеальный отдых: спокойные воды, белоснежный песок и шикарные курорты
Последние материалы
Трудовой стаж и прямые выплаты: Сергей Миронов предложил справедливое решение по пенсиям
Сырные палочки за 5 минут — идеальный рецепт для вечеринки с друзьями, без лишних хлопот
Купили квартиру в новостройке? Забудьте про выгодную перепродажу
Защита серверов: новая угроза, о которой забывают админы
Юрий Лоза выдвинул свою версию убийства Влада Листьева
Эти оладьи тают во рту: раскрываем секрет идеального теста на сметане — удивите семью
Кот-вампир с летучими ушами: интернет влюбился в этого пушистика
Президент Аргентины удалил совместные фото с Зеленским
Ваше сердце сигнализирует: неочевидные симптомы закупорки артерий
В 10 раз лучше, чем в Италии: чем "Маленькая Венеция" во Франции привлекает туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.