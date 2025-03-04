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Россия готовится к 8 Марта: цветы подорожали, а спрос взлетел

1:27
Экономика

Средняя стоимость букета цветов к 8 Марта составляет 4 тысячи рублей, что на 18% больше по сравнению с прошлым годом.

тюльпаны
Фото: unsplash.com by Джон-Марк Кузнецов, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
тюльпаны

В столице цены чуть выше — около 5 тысяч рублей. При этом онлайн-покупка цветов может стоить на 40-70% дороже, сообщают "Известия" со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".

Наибольшее подорожание отмечено у лилий (39%), хризантем (31%) и тюльпанов (25%). В марте спрос на цветы традиционно возрастает, и количество покупок букетов в этом месяце в 20-25 раз превышает февральские показатели.

Спрос на цветы 8 Марта также включает часть интереса, перенесенного с Дня влюбленных, что способствует росту продаж. Основные продажи все еще проходят через несетевую розницу, но число небольших магазинов, занимающихся онлайн-продажами, растет.

По данным "Авито", предзаказы букетов перед 8 Марта увеличились на 30% с начала февраля, а средняя цена достигла 1,7 тысячи рублей. Увеличение цен перед праздниками связано с повышенным спросом и дополнительными затратами на аренду и логистику. Обычно после праздника цены возвращаются к стабильному уровню.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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