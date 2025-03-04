Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам

В России ожидается снижение цен на красную рыбу и икру благодаря государственной поддержке предпринимателей, занимающихся разведением лососевых.
Как сообщает URA.RU, соответствующие субсидии были анонсированы председателем правительства Михаилом Мишустиным на оперативном совещании с вице-премьерами.
Эксперты уверены, что развитие аквакультуры позволит сделать продукцию более доступной для потребителей. В пример приводится Норвегия, где выращивание сёмги привело к снижению цен до уровня говядины.
Однако российская рыбоводческая отрасль пока значительно отстаёт, а логистические сложности затрудняют доступность рыбы в центральных регионах страны.
Увеличение объёмов разведения лососевых позволит не только снизить цены, но и повысить свежесть продукции.
Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.
Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Можно ли поворачивать, если горит основной зелёный, но стрелка не работает? Разбираемся в правилах ПДД и штрафах за неправильный проезд.