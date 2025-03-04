Долой дефицит: россиян ждёт изобилие красной рыбы по доступным ценам

0:53 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России ожидается снижение цен на красную рыбу и икру благодаря государственной поддержке предпринимателей, занимающихся разведением лососевых.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Лосось на тарелке

Как сообщает URA.RU, соответствующие субсидии были анонсированы председателем правительства Михаилом Мишустиным на оперативном совещании с вице-премьерами.

Эксперты уверены, что развитие аквакультуры позволит сделать продукцию более доступной для потребителей. В пример приводится Норвегия, где выращивание сёмги привело к снижению цен до уровня говядины.

Однако российская рыбоводческая отрасль пока значительно отстаёт, а логистические сложности затрудняют доступность рыбы в центральных регионах страны.

Увеличение объёмов разведения лососевых позволит не только снизить цены, но и повысить свежесть продукции.

Уточнения

Кра́сная ры́ба — общее название деликатесных видов рыбы из семейства осетровых.



Икра — вымётываемые в воду яйца рыб, земноводных, моллюсков или иглокожих



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