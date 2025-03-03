На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей

В Подмосковье на продажу выставлен остров за миллиард рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by DazzYou12, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Берёза

Как сообщает Telegram-канал Filatoff Inc. Участок имеет площадь 66,8 гектара и полностью окружен водой. Он находится примерно в 40 километрах от Москвы, в Раменском районе.

По информации из презентации, на этом острове можно построить элитный коттеджный поселок из 50 домов, а также создать собственный яхт-клуб с причалами для яхт и хаусботов, а также обустроить природный пруд и маяк.

Владелец недвижимости уверяет, что чистая прибыль от этого проекта может составить более 12 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что фальшивомонетчики сосредоточили внимание на банкнотах в 20 и 50 евро, поскольку чаще встречаются в обращении. Федеральная служба уголовной полиции Германии указывает, что в основном купюры подделываются в Турции и Китае.

Уточнения

Недви́жимость — вид имущества, признаваемого в законодательном порядке недвижимым.





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