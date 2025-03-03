Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой

До следующей зимы не дотянет? Европа ставит рекорды по отбору газа из хранилищ

1:02
Экономика

Европа значительно ускорила расход газа из своих хранилищ, темп отбора газа на 36% превышает уровень прошлого сезона.

Газ
Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газ

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" на своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 28 февраля в подземных хранилищах (ПХГ) Европы остается 39,2 миллиарда кубометров газа, что составляет 38,5% от общего объема хранилищ.

В компании подчеркнули, что к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими резервуарами, что затруднит подготовку к зиме.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года. На фоне нехватки топлива средняя цена закупки газа в Европе в январе 2025 года достигла около 518 долларов за тысячу кубометров, в феврале — 542 доллара.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Еда и рецепты
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете Аудио 
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным
Красота и стиль
Десять вещей, которые сделают ваш гардероб невероятно стильным и универсальным Аудио 
Популярное
Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад

Клещи могут представлять опасность для вас и ваших питомцев. Разбираемся, как быстро и эффективно избавиться от них на участке.

Как я избавился от клещей на участке и теперь не боюсь выходить в сад
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Ранневесенняя обработка крыжовника: одна процедура спасёт от болезней
Запеканка, которая исчезает со стола первой: пробуйте и не пожалеете
Самый модный цветок года: его хотят все, но мало кто умеет выращивать
Крылатая ракета Х-101. Почему она стала головной болью Запада Дмитрий Плотников Премьера спектакля Цилиндр в Театре на Трубной: остроумная афера неаполитанцев и флаг отчаяния Анжела Якубовская У России появился союзник по исправлению ситуации в Сирии — Израиль Любовь Степушова
Хотите собрать до 8 кг лука с квадратного метра? Выбирайте этот сорт
Слива растёт, но плодов не даёт? Возможно, вы допускаете одну из этих ошибок
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Горит зелёный, а ехать нельзя: коварная ловушка для автомобилистов
Последние материалы
В шаге от вечной молодости: раскрыт секрет восстановления ДНК
Ваш огород преобразится: вот зачем опытные садоводы заливают крапиву водой — удивительный секрет раскрыт
Забудьте о розовом: эти румяна взорвали соцсети — вот почему они нужны всем
Произошел раскол среди западных стран: премьер-министр Франции сделал заявление
Почему вы не худеете, а друг ест всё подряд и не толстеет? Раскрываем тайну несправедливости природы
В США высказались о мощи новых иранских танков
Почему розы игнорируют ваши старания? Возможно, вы слишком стараетесь
На берегу мечты: в Подмосковье продают остров за миллиард рублей
Как колониальные животные могут изменить наше понимание природы
Новые открытия о Луне: каньоны, рождённые катастрофой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.