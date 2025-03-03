До следующей зимы не дотянет? Европа ставит рекорды по отбору газа из хранилищ

Европа значительно ускорила расход газа из своих хранилищ, темп отбора газа на 36% превышает уровень прошлого сезона.
Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" на своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.
По состоянию на 28 февраля в подземных хранилищах (ПХГ) Европы остается 39,2 миллиарда кубометров газа, что составляет 38,5% от общего объема хранилищ.
В компании подчеркнули, что к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими резервуарами, что затруднит подготовку к зиме.
Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года. На фоне нехватки топлива средняя цена закупки газа в Европе в январе 2025 года достигла около 518 долларов за тысячу кубометров, в феврале — 542 доллара.
То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.
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