До следующей зимы не дотянет? Европа ставит рекорды по отбору газа из хранилищ

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европа значительно ускорила расход газа из своих хранилищ, темп отбора газа на 36% превышает уровень прошлого сезона.

Фото: commons.wikimedia.org by Tash 02, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Газ

Об этом сообщила пресс-служба "Газпрома" на своем Telegram-канале, ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe.

По состоянию на 28 февраля в подземных хранилищах (ПХГ) Европы остается 39,2 миллиарда кубометров газа, что составляет 38,5% от общего объема хранилищ.

В компании подчеркнули, что к началу сезона закачки Европа подойдет с заметно опустевшими резервуарами, что затруднит подготовку к зиме.

Отопительный сезон в Европе начался 29 октября 2024 года. На фоне нехватки топлива средняя цена закупки газа в Европе в январе 2025 года достигла около 518 долларов за тысячу кубометров, в феврале — 542 доллара.

Уточнения

То́пливо в широком смысле слова — это вещество, способное выделять энергию в ходе определённых процессов, которую можно использовать для технических целей.



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