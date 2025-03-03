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В 2025 году увеличится число самозанятых и сократится количество рабочих мест

1:07
Экономика

В 2025 году на российском рынке труда ожидается рост числа самозанятых и сокращение количества рабочих.

Построение финансовых графиков
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Построение финансовых графиков

Об этом сообщает издание "Реальное время" со ссылкой на пресс-службу SuperJob. Причинами этих изменений являются ужесточение миграционного законодательства, увеличение самозанятости и сложная демографическая ситуация.

Прогнозируется, что зарплаты специалистов будут продолжать расти, что станет важным фактором для привлечения кадров. В производственном и IT-секторах ожидается значительный рост зарплат, в то время как "белые воротнички" будут вынуждены принимать низкоквалифицированные работы с более низкой оплатой.

Гибридные или стационарные офисы могут стать новым стандартом работы. Однако российской экономике угрожают структурная трансформация на рынке труда и проблемы с качеством инвестиций. Эти вызовы проявляются в избытке кадров в некоторых отраслях и изменениях в лидерах по росту зарплат, утверждает издание.

Уточнения

Рынок труда — это совокупность экономических отношений, связанных с отношениями купли-продажи специфического товара — рабочей силы, где совершается обмен труда на заработную плату.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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