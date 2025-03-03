Прибалтика в состоянии эйфории: цены на электроэнергию снизились

2:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Прибалтика испытала первое облегчение после трех недель рекордных оптовых цен на электроэнергию, которые были зафиксированы после выхода Литвы, Латвии и Эстонии из энергокольца БРЭЛЛ с Россией и Белоруссией, пишет EADaily.

Фото: flickr.com by Ян Кокрейн из Мельбурна, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветряная мельница

По данным биржи Nord Pool, 3 марта среднесуточные оптовые цены в этих странах упали до 24 евро за МВт·ч, а в пиковые часы — до 140 евро за МВт·ч. В первые три дня марта среднемесячная цена составила почти 76 евро, что вдвое ниже уровня февраля, когда цены достигли максимума с 2022 года.

Резкий рост цен произошел после 9 февраля, когда три страны вышли из БРЭЛЛ и подключились к единой энергосистеме ЕС. Им пришлось наладить новый рынок резервных мощностей, которые ранее обеспечивались энергокольцом с Россией и Белоруссией. Также в регионе сложились неблагоприятные погодные условия, из-за которых снизилась выработка ветровой электроэнергии, что увеличивало потребность в резервных мощностях и импорте, в то время как цена газа в Европе достигла двухлетнего максимума. Однако в начале марта в Прибалтике установилась ветреная погода, что привело к увеличению генерации ветряных станций до более 750 МВт.

Будущее низких цен на электроэнергию в Прибалтике остается неопределенным. Цены стали более зависимыми от погодных условий и балансирующих мощностей. Руководитель отдела развития рынка литовского оператора Litgrid Аисте Красаускене отметила, что низкие температуры увеличивают потребление электроэнергии, а низкая выработка ветряных электростанций ведет к повышению цен не только в странах Балтии, но и в Польше, Германии и Северной Европе.

Она также указала на важные изменения, связанные с синхронизацией рынка электроэнергии, включая новый рынок балансирующих мощностей и грядущие ограничения на коммерческую торговлю со Швецией и Польшей.

Уточнения

Эйфори́я или восто́рг - ощущается как очень мощное, внезапное, всезаполняющее чувство счастья.





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