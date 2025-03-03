Российские фермеры проигрывают конкуренцию агрохолдингам

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России продолжает снижаться число фермерских хозяйств. Причина — усиление агрохолдингов. Фермеры не выдерживают конкуренцию. Об этом пишет издание РБК Ростов.

Фото: freepik.com by grmarc, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трактор в пшеничном поле

Президент региональной Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств (АККОР) Александр Родин рассказал, что в 2024 году более 400 фермерских бизнесов закрылись. Также снизились и производственные показатели. Снижение числа хозяйств зафиксировано не только в растениеводстве, но и животноводческом секторе.

По мнению экспертов, в сельском хозяйстве происходит укрупнение. Лидирующие позиции занимают крупные предприятия.

Глава комитета по развитию агропромышленного комплекса Торгово-промышленной палаты Калужской области Бабкен Испирян призвал провести глубокий анализ ситуации. Он считает, что нет уверенности в том, что закрывшиеся хозяйства действительно вели какую-то деятельность.

По его словам, сначала нужно разработать определённые нормы в фермерской отрасли, а затем думать, как защитить фермеров от поглощения холдингами.

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