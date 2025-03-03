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Цены на дизтопливо в Иране поднимутся: риски и последствия

1:02
Экономика

Иранское руководство приняло решение отменить большинство государственных субсидий на дизельное топливо.

Флаг Ирана
Фото: commons.wikimedia.org by Sonia Sevilla, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Ирана

Это приведет к рыночному ценообразованию и увеличению цен на него, сообщает oilcapital.ru со ссылкой на Iran International.

Этот шаг происходит на фоне высокой инфляции и падения курса иранского риала, что может спровоцировать новые протесты. Решение правительства может усугубить экономическую ситуацию, которая уже зависит от доходов на добычу нефти.

В 2019 году повышение тарифов на бензин в Иране вызвало массовые протесты, в результате которых погибли около полутора тысяч человек. Экономика страны продолжает ухудшаться. 

Также стоит отметить, что в феврале в Иране наблюдались перебои с электричеством из-за дефицита газа для электростанций, несмотря на то что страна разрабатывает супергигантское газовое месторождение "Южный Парс", деля его с Катаром.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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