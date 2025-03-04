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Теперь не только летом: скидка 50% на ж/д билеты для детей будет действовать круглый год

Экономика

В России вводится постоянная 50%-ная скидка на билеты в поезда дальнего следования для детей до 18 лет. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на главу Минтранса Романа Старовойта. Он подчеркнул, что теперь родители смогут покупать детские билеты по сниженной цене в любое время года.

РЖД
Фото: commons.wikimedia.org by sergey1998, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РЖД

Ранее такая льгота действовала только во время летних каникул. Теперь скидка распространяется на всех несовершеннолетних граждан РФ и не требует дополнительных документов, таких как справка из школы. По словам министра, система оформления льготы будет прозрачной и удобной, чтобы избежать лишней бюрократии.

На данный момент подготовлен проект постановления правительства, который официально закрепит новую льготу. Документ может быть опубликован уже в ближайшие две недели.

Инициатива снижения стоимости билетов для детей была поддержана Госдумой еще в апреле прошлого года. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая отметила, что эта мера крайне важна для поддержки семей с детьми, так как позволит значительно сократить расходы на поездки.

Новый порядок покупки билетов сделает путешествия на поездах доступнее для семей, что особенно важно для дальних поездок и каникул. Родители смогут экономить на поездках детей круглый год, не ограничиваясь летним периодом.
Таким образом, скидка 50% на ж/д билеты для детей станет важной социальной поддержкой для российских семей и позволит удешевить путешествия по стране.

Уточнения

Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере гражданской авиации, использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства Российской Федерации, авиационно-космического поиска и спасения, морского (включая морские порты), внутреннего водного, железнодорожного, автомобильного (включая проведение транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации).

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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